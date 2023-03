Wenn der FC Hansa Rostock am Sonntag, 2. April, beim 1. FC Magdeburg gastiert, wird der dritte Chefcoach der laufenden Saison sein Debüt für die „Kogge“ geben. Die sportliche Lage ist an der Ostsee angespannt. Der Gegnercheck.

Magdeburg - Im Hinspiel stand noch der frühere Magdeburger Erfolgscoach Jens Härtel an der Seitenlinie, in der Zwischenzeit hatte Patrick Glöckner übernommen, nun soll Alois Schwartz den FC Hansa Rostock vor dem Absturz in die 3. Liga retten. Erst vor einer guten Woche hat der 56-Jährige den Trainerposten übernommen. Sein erstes Spiel für den neuen Verein führt ihn am Sonntag um 13 Uhr zum 1. FC Magdeburg.