Großer FCM-Kader: Viele Möglichkeiten, aber auch ein Problem

Magdeburg - Im Trainingsspiel zwei Tage vor dem 2:1-Heimsieg gegen Fürth mussten FCM-Spieler am Rand stehen und zuschauen. Allerdings nur zeitweise, denn Trainer Christian Titz wollte verschiedene Akteure in der Startformation testen. So bestand die potenzielle erste Mannschaft aus elf Spielern auf dem Platz und weiteren daneben. Im Laufe des Trainingsspiels tauschte Titz mehrfach durch. Wer raus musste, wechselte nicht zum elf Mann starken Ersatzteam, sondern verließ den Platz. Die erprobten Spieler wollten sich sichtlich beweisen. Möglich war dieser unübliche Ablauf, weil sich an dem Tag weit mehr als 22 Akteure auf dem Platz tummelten.