Heimspiel gegen Hannover: Wie Lage vor der Partie beim FCM ist

Am Freitagabend empfängt der 1. FC Magdeburg Hannover 96. Für den FCM wird es eine wichtige Partie. Endlich soll der erste Heimdreier her. Ein wichtiger Kreativmann ist wieder fit und ein Kandidat für die Startformation.

Luca Schuler ist mindestens sehr nah dran an der ersten Elf. In der vergangenen Drittliga-Saison erzielte er zwölf Tore.

Magdeburg - Auf der kreativen und effizienten Ausführung von Standards, dem wuchtigen Verwerten von Weitschüssen und dem Reinbringen von Flanken lag im Abschlusstraining des 1. FC Magdeburg am Donnerstag der Fokus. Eines war auffällig: die Verbissenheit. Ziemlich entschlossen traten die Spieler in den Übungen auf. Und erfolgreich waren die Akteure auch: In großer Häufigkeit zappelte der Ball im Netz. Mittendrin bei der Übung war Luca Schuler. Der Angreifer ist tatsächlich ein Kandidat für die erste Elf. Nach seinem ausgestandenen Syndesmosebandriss wirkt er startklar: Im Training in dieser Woche machte er einen spritzigen und torhungrigen Eindruck. All das können positive Vorzeichen vor der Partie daheim gegen Hannover 96 heute Abend sein (18.30 Uhr/Sky).