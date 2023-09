Es ist das erste Pflichtspiel gegeneinander überhaupt: Der FCM erwartet am Sonnabend Hertha BSC. Während sich die Hauptstädter noch sortieren, ist Magdeburg in Liga zwei auf einem guten Weg.

Ist mit dem 1. FC Magdeburg gut in die Saison in der 2. Bundesliga gestartet: Amara Condé (l.). Der Kapitän, hier im Duell mit Braunschweigs Fabio Kaufmann, trifft mit dem FCM auf Hertha BSC.

Magdeburg - Jason Ceka sprintete am Freitag während der Trainingseinheit des 1. FC Magdeburg voll durch und hatte sich bestens freigelaufen. Der Pass von links kam flach, scharf und genau in den Fuß des 23-Jährigen, der fast alles richtig machte. Ceka traf den Ball aus dem Lauf mit links – zielte allerdings über das Tor von Julian Pollersbeck. Der Torwart konnte sich ein Grinsen aufgrund dieses Fehlschusses nicht verkneifen. Er legte jedoch tröstend den Arm um Ceka, der es am Sonnabend im Heimspiel gegen Hertha BSC (13 Uhr/Sky) in der ausverkauften MDCC-Arena vor dem Kasten besser machen kann.