Magdeburg - Beim Zweitligisten 1. FC Magdeburg fällt in diesen Tagen Selbstkritik auf. So heben die Blau-Weißen trotz des anständigen Saisonstarts längst nicht nur Positives hervor. Bei Kapitän Amara Condé klang das nach dem 2:1-Erfolg im DFB-Pokal am Montagabend bei Jahn Regensburg so: „Natürlich freuen wir uns über den wichtigen Einzug in Runde zwei, aber wir haben es unnötig spannend gemacht.“