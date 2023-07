Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Thale - Der SV Westerhausen leistete am Sonnabend daheim gegen Partnerverein 1. FC Magdeburg wirkungsvoll Gegenwehr. Die Akteure des Verbandsligisten wurden zwar dauerhaft von seinen Gästen eingeschnürt. Doch sie warfen sich in alle Torversuche des Zweitligisten – und Keeper Christoph Klötzer hielt stark. FCM-Coach Christian Titz fasste zusammen: „Westerhausen hat mit Mann und Maus verteidigt.“ So gelang es dem Oberliga-Absteiger im Regen, bis zur Pause das 0:0 zu halten. Am Ende hieß es 4:0 für den FCM.