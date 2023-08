Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Leon Bell Bell mag eine Sache ganz besonders: die Partien in der MDCC-Arena. Das eigene Wohnzimmer war in den vergangenen drei Pflichtspielen jedoch nicht der Spielort für den 1. FC Magdeburg und den 26-Jährigen. Deshalb „reicht es jetzt auch mal mit Auswärtsfahrten“, scherzte der Akteur des FCM, mit dem er am kommenden Sonnabend Hertha BSC (13 Uhr/Sky) erwartet.