Horner: „Ich lebe für den Verein“

Der langjährige Zeugwart Heiko Horner erzählt der Volksstimme wie sein typischer Tag während des Trainingscamps aussieht. Der Ablauf unterscheidet sich von dem in Magdeburg.

Side - Der tägliche Ablauf von FCM-Zeugwart Heiko Horner in Side ist anders als der an der Elbe. Eines gleicht sich für den 55-Jährigen aber an beiden Orten: Der langjährige Mitarbeiter der Blau-Weißen nimmt den Akteuren abseits des Rasens die Arbeit ab. Denn: „Die Jungs sollen sich voll auf Fußball konzentrieren können.“ Sein Job macht dem gebürtigen Magdeburger unverändert große Freude. Alleine schon, weil er seit knapp 23 Jahren für seinen Lieblingsclub tätig ist: „Ich lebe für den Verein.“ Wie der typische Tag im Camp für ihn aussieht, hat er der Volksstimme erklärt.