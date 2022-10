HSV-Gegnercheck: Die Stimmung der Hamburger vor dem FCM-Spiel

Am 13. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga gastiert der 1. FC Magdeburg beim Hamburger SV. Was hat sich beim FCM-Gegner im Sommer getan und wie ist die Stimmung im Verein? Die Antworten im Volksstimme-Gegnercheck.

Hamburg - 0:3 im Stadtderby gegen den unliebsamen Ligakonkurrenten St. Pauli, 0:4 im DFB-Pokal gegen RB Leipzig: Die Stimmung beim HSV ist wegen dieser beiden Enttäuschungen gerade alles andere als gut. Doch die Rothosen resignieren nicht: Vielmehr wollen sie nun unbedingt wieder in die Erfolgsspur zurückkehren.

Somit verfolgen die Norddeutschen einen klaren Plan: am Sonntag daheim zu überzeugen und in der 2. Bundesliga drei Punkte gegen den 1. FC Magdeburg zu holen (13.30 Uhr/Sky). Drei weitere Zähler, um am Ende der Saison das unmissverständliche Ziel zu erreichen.

FCM gegen HSV: Jetzt erst recht

In dieser Serie soll er endlich gelingen, der Aufstieg ins Oberhaus. Im Mai fühlten sich Mannschaft und Fans total elendig. Bereits zum vierten Mal in Folge verpasste der HSV die Rückkehr in die Bundesliga. Diesmal in der Relegation gegen Hertha BSC.

Doch danach wandelte sich die Gefühlslage: Aus der tiefen Traurigkeit wurde ein Jetzt-erst-recht-Gefühl. Die Voraussetzungen für den Aufstieg sind gegeben. Weiter trainiert der temperamentvolle Tim Walter den HSV und weiter setzt er auf dominanten Ballbesitzfußball. Zudem ist die starke Mannschaft zusammengeblieben.

Und sie wurde verstärkt: unter anderem mit dem so schnellen und filigranen Flügelstürmer Ransford-Yeboah Königsdörffer von Dynamo Dresden. Und nun befindet sich das Team tatsächlich auf dem erhofften guten Weg – von den jüngsten zwei Niederlagen mal abgesehen.

Abseits des Platzes brachten Querelen in der bisherigen Saison Chaos mit sich. Unter anderem stand Vorstand Thomas Wüstefeld extrem in der Kritik. Nun ist er nicht mehr im Amt. Der Abgang entspannt die Lage etwas. Für sportliche Entspannung würde gewiss ein Heimsieg gegen den FCM sorgen.