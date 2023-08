Der FCM steht nicht zufällig auf dem vierten Platz. Das Momentum in Liga zwei hat sich der Club dank einer Steigerung in zwei Bereichen erarbeitet.

In diesen zwei Bereichen ist der FCM derzeit richtig stark

Eine Szene, die den zweikampfstarken 1. FC Magdeburg um Leon Bell Bell (r.) bislang auszeichnet: Der Linksverteidiger setzt hier erfolgreich zur Grätsche gegen St. Paulis Oladapo Afolayan an.

Magdeburg - Was ist der Unterschied zwischen dem 1. FC Magdeburg in diesem Jahr und der Vorsaison? Die Mannschaft von Cheftrainer Christian Titz ist nach vier Begegnungen in der 2. Bundesliga deutlich besser aus den Startlöchern gekommen. Zum gleichen Zeitpunkt 2022/2023 hatte der FCM nur drei Zähler auf dem Konto und war Tabellen-16. Jetzt hat Blau-Weiß acht Zähler und steht auf dem vierten Platz – aus mehreren Gründen.