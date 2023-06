In diesem Sommer wechselten bislang drei Ex-HSV-Akteure zum 1. FC Magdeburg. Nun wird Daniel Elfadli vom FCM mit den Hamburgern in Verbindung gebracht.

Ist der Hamburger SV an FCM-Spieler Elfadli interessiert?

Magdeburg - Daniel Elfadli vom 1. FC Magdeburg ist beim Hamburger SV im Gespräch. So berichtet das Hamburger „Abendblatt“ von einem Interesse des Zweitliga-Konkurrenten an ihm. Der 26-Jährige zählte in der abgelaufenen Saison zu eine der Entdeckungen beim FCM. Vor der Serie vom Regionalligisten VfR Aalen gekommen, reifte er zu einem immens wichtigen Spieler. Dabei gab der Defensivakteur oft gegen den Ball den dritten Innenverteidiger und rückte im Aufbau ins Mittelfeld vor.

Der 1,88-Meter-Mann überzeugt unter anderem mit Ballsicherheit. Damit dürfte er ein Akteur nach dem Geschmack von HSV-Trainer Tim Walter sein. Denn wie Christian Titz in Magdeburg, bevorzugt auch sein Trainerkollege ein dominantes System. Elfadli könne sich einen Wechsel vorstellen, heißt es in der Hamburger Zeitung. Allerdings ist der Stammakteur beim FCM nach eigener Aussage wohlgemerkt glücklich und hatte im Winter auch erst seinen Vertrag verlängert.

Lesen Sie auch: Dies ist der Sommerfahrplan des FCM

Somit müsste der ehemalige Bundesliga-Dino eine Ablöse bezahlen. Der Club soll ihn nicht unter einer Millionen Euro gehen lassen wollen, was der Gegenseite zu teuer sei. Der Poker um Geld habe begonnen, berichtet das Abendblatt. In dieser Transferphase sind indes bisher drei Akteure mit HSV-Vergangenheit nach Magdeburg gewechselt: Xavier Amaechi (22) und Jonah Fabisch (21) kamen direkt von den Rothosen, Torhüter Julian Pollersbeck spielte von 2017 bis 2020 bei den Norddeutschen.