Viele Spieler des 1. FC Magdeburg plagen sich in dieser Saison mit Verletzungen, fielen oder fallen aus. Nicht so Tatsuya Ito: Er ist der Dauerbrenner des Clubs. Bei Blau-Weiß zu bleiben, kann er sich weiter vorstellen.

Offensivakteur Tatsuya Ito trug mit seinem Traumtor am Sonnabend maßgeblich zum Sieg des 1. FC Magdeburg in Braunschweig bei.

Magdeburg - Erst in einer Zweitliga-Partie in dieser Saison hat Tatsuya Ito nicht auf dem Feld gestanden. Ausgerechnet beim 3:2-Sieg des 1. FC Magdeburg in der Hinserie beim Hamburger SV durfte Ito gegen seinen Ex-Verein aus taktischen Gründen nicht mitwirken. An diesem Sonnabend (13 Uhr/Sky) kommt es in der ausverkauften MDCC-Arena zum Wiedersehen mit den Rothosen. Und diesmal möchte der Japaner unbedingt spielen. Ito ist die große Ausnahme unter den Blau-Weißen in dieser Serie, der 25-Jährige blieb bislang von Verletzungen verschont. „Meine Frau kocht jeden Tag gesund und lecker“, benennt er einen Grund für seine Fitness und lächelt.