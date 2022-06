Jakubiak freut sich über sein Comeback beim FCM: „Es war unfassbar toll“

Magdeburg - Nach seinem Siegtreffer in der Schlussminute war Baris Atik am Sonnabend einmal mehr der gefeierte Mann beim 1. FC Magdeburg. Mindestens ebenso oft geherzt wurde nach dem 2:1-Heimerfolg über den VfL Osnabrück aber Sebastian Jakubiak. Cheftrainer Christian Titz, Sportdirektor Otmar Schork, Finanz-Geschäftsführer Mario Kallnik – sie alle ließen es sich nicht nehmen, dem Rückkehrer noch auf dem Platz zu seinem Comeback zu gratulieren. Über acht Monate hatte Jakubiak auf diesen Tag, auf diesen Moment warten müssen. „Es war unfassbar toll, nach so einer langen Verletzung wieder dabei zu sein“, sagte der 28-Jährige zum Ende seiner Leidenszeit nach der Einwechslung für Luca Schuler in der 73. Minute.