Jason Ceka hat beim 1. FC Magdeburg einen Sprung gemacht. An diesen will er anknüpfen – trotz eines neuen Konkurrenten auf seiner Position.

Jason Ceka legt beim FCM in mehreren Bereichen zu

Magdeburg - Jason Ceka und der FC Sevilla? Da war doch etwas. „Tatsächlich habe ich schon mal mit Schalke gegen Sevilla gespielt. Das war eines meiner ersten Spiele mit den Profis“, erinnert sich der Akteur des 1. FC Magdeburg an den 22. März 2019. Damals kam der 23-Jährige für Nassim Boujellab ins Spiel – in der 79. Minute. Am Sonntag dürfte er mit Sicherheit auf deutlich mehr Spielzeit kommen.