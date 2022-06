Jason Ceka verletzt sich bei FCM-Sieg gegen Regionalligist Rehden

Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg hat auch das zweite Testspiel der Vorbereitung gewonnen. Im Rahmen des Trainingslagers in Wesendorf setzten sich die Blau-Weißen mit 2:0 (2:0) gegen den Regionalligisten Rehden durch. Das Ergebnis war jedoch nebensächlich. Jason Ceka musste nach einem Zweikampf verletzt vom Feld.

Langlingen - Es war ein lauter Schrei von Jason Ceka, der bei den Fans des 1. FC Magdeburg für Sorgenfalten im Gesicht sorgte. Auch bei FCM-Cheftrainer Christian Titz, der mit ansehen musste, wie Ceka am Mittwochabend nach einem Zweikampf im Testspiel gegen den Regionalligisten BSV Schwarz-Weiß Rehden kurz hinter dem Mittelkreis mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden liegen blieb und sich an den linken Fuß griff.