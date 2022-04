Julian Rieckmann ist beim 1. FC Magdeburg in der Lauerstellung

Erst einmal durfte Julian Rieckmann in dieser Saison beim 1. FC Magdeburg in der Startelf ran. Trotzdem verbreitet der Mittelfeldspieler keine schlechte Laune – im Gegenteil: Er lauert geduldig auf seine Einsatzchancen.

So wie Mittelfeldspieler Julian Rieckmann (links) in diesem Zweikampf mit Freiburgs Kimberly Ezekwem auf einen Ballgewinn lauert, so lauert er beim 1. FC Magdeburg auf weitere Einsatz-Chancen.

Magdeburg - Für Julian Rieckmann sind die Chancen auf Startelf-Einsätze beim Fußball-Drittligisten 1. FC Magdeburg bis dato rar. Das liegt aber weniger an der Qualität des Mittelfeldspielers, sondern wohl viel mehr an der starken Konkurrenz. Das Trio aus Andreas Müller, Amara Condé und Connor Krempicki ist bei den Elbestädtern in der Zentrale gesetzt – und dürfte so wohl auch am Sonntag im Heimspiel gegen Schlusslicht TSV Havelse (15 Uhr/MagentaSport) wieder gemeinsam auflaufen. Dahinter lauert Rieckmann geduldig auf seine Chancen.