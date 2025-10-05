Kolumne: Dreierkette FCM-Ikone Hoffmann findet: "Jetzt zählt nur ein Sieg"
Im Rahmen der Volksstimme-Dreierkette blicken drei Legenden des 1. FC Magdeburg wöchentlich auf die aktuelle Situation. Vor dem Schlüsselspiel gegen Elversberg ist Martin Hoffmann an der Reihe.
Magdeburg - "Nach den vergeblichen Anläufen des 1. FC Magdeburg in den vergangenen Wochen zählt am Sonntag gegen Elversberg nur ein Sieg. Zu Hause muss es gelingen, den Bock endlich umzustoßen. Denn auch die Zuschauer, in all den Jahren ein Faustpfand in der heimischen Arena, werden inzwischen unruhig.