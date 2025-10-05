Im Rahmen der Volksstimme-Dreierkette blicken drei Legenden des 1. FC Magdeburg wöchentlich auf die aktuelle Situation. Vor dem Schlüsselspiel gegen Elversberg ist Martin Hoffmann an der Reihe.

FCM-Ikone Hoffmann findet: " Jetzt zählt nur ein Sieg"

Martin Hoffmann findet, dass der 1. FC Magdeburg den anderen Teams im Unterhaus keineswegs klar unterlegen ist.

Magdeburg - "Nach den vergeblichen Anläufen des 1. FC Magdeburg in den vergangenen Wochen zählt am Sonntag gegen Elversberg nur ein Sieg. Zu Hause muss es gelingen, den Bock endlich umzustoßen. Denn auch die Zuschauer, in all den Jahren ein Faustpfand in der heimischen Arena, werden inzwischen unruhig.