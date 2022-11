Kommentar zum Ende der Hinrunde: Eng, enger, Unterhaus

Die Zweitligisten sind in der Winterpause angekommen. Die Volksstimme schaut nun nach dem 17. Spieltag, wie das Ligageschehen aktuell ausschaut. Es gibt da einen Punkt, der dem FCM Mut macht.

In der zweiten Liga spielen fast alle Teams um den Auf- oder Abstieg. Magdeburgs Christian Titz (r.) und Bielefelds Daniel Scherning (l.) trainieren Mannschaften, die zu der großen Gruppe von Vereinen in der unteren Tabellenregion gehören.

Magdeburg - un ist also die Hälfe der Saison rum. Manche Teams haben sich eine tolle Lage erarbeitet, bei anderen ist die Stimmung bescheiden. Interessant ist: Fast die gesamte Liga darf vom Aufstieg träumen oder befindet sich in Abstiegsgefahr. Die Enge ist aus Sicht des FCM gut: Er hat alle Chancen, auch nächste Saison zweitklassig zu spielen. Eben weil er sich mit vielen Konkurrenten auf Augenhöhe begegnet. Daran ändert auch das 1:3 in Bielefeld nichts.

Ohne Zweifel wäre es für die Elbestädter enorm wichtig, in der Rückrunde konstant Zähler einzufahren. In den vergangenen Monaten hat sich gezeigt, wie schnell Teams tabellerarisch springen oder fallen. Durch mögliche Rückschläge im neuen Kalenderjahr dürfen sich die Abstiegskandidaten wiederum nicht beirren lassen. Und einen Vorteil haben die, die nicht zittrig werden – eben besonders, wenn es eng bleibt.

Dass die Rückrunde sehr spannend wird, ist möglich. Aber es ist ganz schwer vorhersehbar. Das liegt an der so langen Unterbrechung. Nach mehr als zwei Monaten Pause wird es Ende Januar fast wieder bei null losgehen. Bei vielen Zweitliga-Liebhabern ist jetzt schon die Vorfreude auf den 18. Spieltag groß. Vor allem bei denen, die aus den bekannten Gründen überhaupt keine Lust auf die Weltmeisterschaft haben.