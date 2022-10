Kommentar zum FCM: Endgültig in der Krise

Ein Symboldbild für die derzeitige Gefühlswelt des 1. FC Magdeburg: Connor Krempicki, der nach dem 0:1 gegen Eintracht Braunschweig enttäuscht in die Hocke ging.

Eine „sorgenfreie Saison“ hatte sich der 1. FC Magdeburg laut Otmar Schork, Geschäftsführer Sport, gewünscht. Es blieb beim Wunsch. Denn sorgenfrei ist die bisherige Serie des Aufsteigers in der 2. Bundesliga keinesfalls. Im Gegenteil: Die Sorgen häufen sich wöchentlich. Der negative Höhepunkt ist beim Tabellenvorletzten spätestens nach den Niederlagen in Sandhausen und gegen Braunschweig erreicht worden. Das waren Spiele gegen Teams, die es zu schlagen galt oder in denen zumindest etwas Zählbares geholt werden musste.