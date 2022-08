Kommentar zum FCM: Noch kein Grund zur Panik – oder?

Magdeburg - Der FC St. Pauli führt den 1. FC Magdeburg am Nasenring durch das Millerntor-Stadion. Die erste Halbzeit vom FCM? Zum Abgewöhnen. 0:3 stand es am Ende, die dritte Niederlage für Blau-Weiß im vierten Ligaspiel der Zweiten Bundesliga – keine war deprimierender als die gegen die Hamburger von St. Pauli. Magdeburg im Abstiegskampf.

Ich bin nicht so vermessen, das Spielsystem anzukreiden, geschweige denn die Leistung einzelner Spieler. Licht und Schatten, wohin man blickt. Die Jungs auf dem Platz sind zum Großteil noch diejenigen, die mir die Freude am Magdeburger Fußball zurückgaben. Ebenso das System von Taktikfuchs Christian Titz.

Offensiv spielen, Pressing, Ballstafetten zum Zunge schnalzen. Das klappte in der 3. Liga überragend. In Liga 2 sieht das so aus: Kiel, Düsseldorf und St. Pauli stellten sich darauf ein. Und schlugen die Magdeburger ohne groß ins Straucheln zu geraten.

Die Gegner vom FCM waren in dieser Saison dicke Brocken, etablierte Zweitligamannschaften. Gibt es keinen Plan B bis D, versumpft der FCM im muffigen Tabellenkeller.

FCM: Ruhe, Professionalität, Anpassung nötig

Meine Füße sind noch still, auch wenn der Auftritt in Hamburg am Sonntag zeitweise fast schon physische Schmerzen in mir auslösten. Allerdings vertraue ich Christian Titz und Otmar Schork: der Expertise vom Cheftrainer und dem Zauberhändchen vom Sport-Geschäftsführer.

Was nicht passieren darf, ist auf der Stelle zu treten (Kaderplanung, dogmatisches festkrallen eines einzigen Spielstils) und die Köpfe hängenzulassen (fehlendes Selbstvertrauen bei den Spielern). Ruhe, Professionalität, Anpassung sind hier die Stichworte.

Nennen wir das Kind beim Namen: Blau-Weiß ist mitten im Abstiegskampf – und der hat das Zeug, eine Mannschaft auseinanderzureißen.