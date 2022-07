Der 1. FC Magdeburg gewinnt das Spiel gegen den Karlsruher SC. Doch fast wurde das Spiel nach einer 3:0-Führung wieder hergegeben. So ist Zweite Liga.

Magdeburg/Karlsruhe - Der 1. FC Magdeburg hat es geschafft. Die Mannschaft von Cheftrainer Christian Titz hat das erreicht, was sich ein Aufsteiger in der neuen Spielklasse recht schnell wünscht: In der neuen Liga anzukommen. Das ist den Blau-Weißen mit dem umkämpften 3:2-Sieg beim Karlsruher SC, der mit 2:8-Toren und null Punkten den Fehlstart perfekt machte, (fast überzeugend) gelungen.