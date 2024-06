Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - In der abgelaufenen Zweitliga-Saison war das offensive Mittelfeld ein Problem des 1. FC Magdeburg. Schließlich fehlte ein Spielmacher, der konstant als Dirigent der Offensive überzeugt. Nun könnte der FCM einen Zehner holen. So berichtet das niederländische Portal „voetbalprimeur“ von einem Interesse des Clubs an Walid Ould-Chikh vom niederländischen Team FC Volendam, das in dieser Erstliga-Saison 17. wurde und als Vorletzter abgestiegen ist.