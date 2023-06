Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Am Freitag weilte Moritz-Broni Kwarteng, der zum VfL Bochum wechselt, noch in Magdeburg. Und unterhielt sich mit der Volksstimme. Dabei ließ der Top-Scorer des Clubs in der abgelaufenen Saison (zehn Tore und drei Assists) insbesondere seinen Lebensabschnitt in der Elbestadt Revue passieren.