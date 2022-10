Lange WM-Pause: So plant der FCM die Wintermonate

Bereits in wenigen Wochen beginnt die Winterpause. Otmar Schork hat nun verraten, was der Club in der spielfreien Zeit vorhat.

Magdeburg - FCM-Sportgeschäftsführer Otmar Schork hat die Planungen für die Winterpause bekanntgegeben: Nach dem letzten Hinrundenspiel am 13. November bei Arminia Bielefeld verabschieden sich die Akteure des 1. FC Magdeburg erst einmal in den Urlaub. Am 13. oder 14. Dezember nehmen die Profis laut Schork wieder das Training auf. Nach einer Feiertagspause geht es am 2. Januar weiter.