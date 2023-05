Darmstadt - Nach der Partie beim SV Darmstadt 98 am Freitag konnten sich die Spieler des 1. FC Magdeburg bei ihren Fans nicht für die Unterstützung bedanken. Denn unmittelbar nach dem Abpfiff folgte der Platzsturm des heimischen Anhangs ob des vollbrachten Aufstiegs in die Bundesliga. Also schritten die FCM-Spieler nach ihrer 0:1 (0:1)-Niederlage schnell in die Katakomben, manche direkt in die Kabine.

