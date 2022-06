Lukas Märtens vom SCM krault an der Spitze zur WM

Magdeburg - Lukas Märtens ist „out of Arschbombe“. Als diese hat Trainer Bernd Berkhahn den Start seines Schützlings gerne bezeichnet. Mit einem Augenzwinkern, versteht sich. Aber ein bisschen Satire hilft bekanntlich, um deutlich auf ein ernsthaftes Problem hinzuweisen. Daran hat Märtens also gearbeitet. Sehr intensiv sogar. Mit dem offensichtlichen Erfolg, nun beinahe einen Kopfsprung aus dem Lehrbuch zu präsentieren, oder wie Märtens sagt: „Mein Start ist in Ordnung.“ Mit der Erkenntnis, dass „ich nach 50 Metern mit der Konkurrenz auf Augenhöhe bin“, berichtet der Schwimmer vom SC Magdeburg. Und mit dem Ergebnis, dass er in drei Disziplinen auf Platz eins der Jahresweltrangliste steht. Der 20-Jährige betont: „Es ist schön, dass ich an der Spitze stehe, aber dann muss man auch über eine WM-Medaille reden.“