Mario Kallnik vom 1. FC Magdeburg: „Werden die Krise überstehen“

Magdeburg - Die letzten Nachrichten von bundesweiten Geisterspielen in den Stadien der Profifußballer werden auch bei Mario Kallnik kurzzeitig für Atemnot gesorgt haben. Nicht wieder leere Ränge, nicht wieder der Moment, in dem vereinbarte Vermarktungsrechte mit Wirtschaftspartnern in der MDCC-Arena nicht eingehalten werden können. Zum 28. Dezember werden die Fans der Profiligen aus den Stadien verbannt. Der geplante Schnitt von 14 936 Zuschauern bei den Heimspielen in dieser Drittliga-Saison kann somit in Gefahr geraten, aktuell stehen die Magdeburger bei 15 132. Wie lange die Zeit der Geisterspiele dauern wird, steht nicht fest. Vielleicht bis Ende Januar, Anfang des Monats soll die Situation neu bewertet werden.