Marktwert: Die größten Gewinner und Verlierer beim FCM

Ab dem 1. Januar öffnet das Winter-Transferfenster – Gelegenheit für den 1. FC Magdeburg nochmal auf dem Markt zuzuschlagen. Gleiches gilt aber auch für die Konkurrenz, denn so mancher FCM-Spieler weckt Begehrlichkeiten. Das sind die neuesten Entwicklungen der Spieler-Marktwerte beim Club.

Magdeburg - Die Spieler vom 1. FC Magdeburg sind zwar in der Winterpause, stecken aber trotzdem mitten im Kampf um den Klasserhalt in der Zweiten Bundesliga. In dieser Zeit wurden jüngst die Marktwerte angepasst - mit manch einer Überraschung.