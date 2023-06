Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg darf sich über die Erhöhung seiner TV-Einnahmen freuen. Hatten die Blau-Weißen in ihrer ersten Saison nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga noch 7,8 Millionen Euro erhalten, sind es in der kommenden Serie 9,3 Millionen Euro – also 1,5 Millionen Euro mehr. Dies zeigt, wie mit dem Klassenerhalt eine wirtschaftliche Weiterentwicklung einhergeht. „Der Stellenwert

ist überragend“, hatte Sportgeschäftsführer Otmar Schork kürzlich die Bedeutung des Ligaerhalts eingeordnet und zugleich von der Zuschauerresonanz und der Begeisterung in der Region geschwärmt.