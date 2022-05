Meisterlicher FCM gewinnt letztes Heimspiel gegen TSV 1860 München

Magdeburg - Beim Abpfiff kannte der Jubel keine Grenzen. Das 4:0 auf der Anzeigentafel machte ordentlich Lust aufs Feiern. So nahm der 1. FC Magdeburg den Pokal für seine gewonnene Meisterschaft entgegen und jubelte unter dem Queen-Klassiker „We are the Champions“ mit seinen Fans.

FCM-Cheftrainer Christian Titz wechselte lediglich nur auf einer Position. Baris Atik, der zuletzt beim 1:2 bei Eintracht Braunschweig fehlte, rückte für Tatsuya Ito in die Startelf. Mit Anpfiff machten beide Fanlager auf sich aufmerksam. Während der Magdeburger Block hinter dem Tor von Keeper Dominik Reimann sich blau-weiß färbte, zündeten die Gäste aus München Pyrotechnik. Doch auch auf dem Platz ging es schwungvoll los. Merveille Biankadi gab für 1860 den ersten Schuss ab, den Reimann zur Ecke ablenkte (2.).

Dann ging es auf der anderen Seite weiter: Raphael Obermair bediente Jason Ceka, der Fabian Greilinger im Strafraum umkurven wollte. Zwar ging der Magdeburger zu Fall, doch Schiedsrichter Dr. Matthias Jöllenbeck zeigte an: kein Elfmeter (10.). Die Gastgeber wurden bestimmender und hatten durch Ceka die erste Gelegenheit. Leon Bell Bell spielte den Ball von links in den Sechzehner, wo Ceka im zweiten Kontakt wuchtig abzog - drüber (15.). Die Offensivmöglichkeiten blieben zunächst in der Folge aus. Blau-Weiß hatte mehr Ballbesitz und suchte die Lücken, fand sie aber nicht.

Obermair mit der besten FCM-Chance vor der Pause

Somit musste eine Standsituation her, um für Gefahr zu sorgen. Baris Atik legte sich den Ball zurecht und prüfte TSV-Schlussmann Marco Hiller, der den Ball nur abklatschen konnte. Die Szene blieb aber lebendig, als das runde Leder zu Connor Krempicki gelangte, der nicht platziert genug abschloss (31.). Die Münchner hatten zwar den einen oder anderen Umschaltmoment, machten aber gegen die gut organisierte FCM-Defensive zu wenig daraus.

Deutlich fokussierter agierten dagegen die Hausherren, die sich in der 37. Minute gleich drei Gelegenheiten erspielten. Zuerst kam Raphael Obermair über Umwege zum Abschluss, Seinen knallharten Versuch parierte Hiller aufmerksam, ehe Ceka blitzschnell schaltete und sein Schuss vor der Linie geklärt wurde. Krempickis unbelohnte Aktion beendete diese Szene. Trotz des Engagements gingen die Blau-Weißen torlos in die Pause, was von den FCM-Amhang dennoch mit Applaus honoriert wurde.

Beide Mannschaften kamen ohne personelle Wechsel aus der Kabine zurück. Doch den besseren Start in den zweiten Durchgang vor 24960 Zuschauern hatte der FCM. Krempicki versuchte es von der Strafraumkante mit rechts - sein gefühlvoller Abschluss flog knapp am rechten Pfosten vorbei (47.). Fünf Minuten später hatte Magdeburg mehr Glück, was zur Führung führt. Atik dribbelte in den Strafraum, suchte den Abschluss und wurde geblockt. In der Folge kam Amara Condé an den Ball, reagierte blitzschnellund traf zum 1:0 (52.).

Den Gästen gelang in der Offensive auch nach dem Seitenwechsel nicht so viel, wie erhofft. Magdeburg blieb am Drücker und wollte die Führung schnell ausbauen. Erneut war Atik der Protagonist, der für Belebung sorgte. Der 27-Jährige zog von rechts in die Mitte und zielte nur knapp am linken Pfosten vorbei (63.). Und auch wenig später war der Topscorer der 3. Liga wieder in der gefährlichen Zone. Ceka bediente Atik, der jedoch in aussichtsreicher Position jedoch nicht entscheidend an den Ball kam.

Tatsuya Ito trifft nach Einwechselung für den FCM

Dann gab es auch mal eines der wenigen Lebenszeichen von 1860 München. Doch FCM-Keeper Dominik Reimann hatte bei Biankadis Rechtschuss, der nicht mal aufs Tor kam, nichts zu befürchten (67.). Diese Szene entfachte aber keinen Mut bei der Gastmannschaft, die weiter unter Druck stand und Atik nicht in den Griff bekam. Der Deutsch-Türke dribbelte erneut ins Zentrum hinein, doch Hiller nahm den Flachschuss sicher auf (71.).

Unmittelbar danach wechselte FCM-Coach Christian Titz doppelt und somit auch das 2:0 ein. Ceka und Luca Schuler verließen das Feld, neu ins Spiel kamen Moritz-Broni Kwarteng und Tatsuya Ito. Letzter spielte einen einfachen Doppelpass mit Krempicki und legte das zweite Tor für Blau-Weiß nach (75.). Danach parierte auf der anderen Seite Reimann gegen Erik Tallig, ehe der FCM wieder dran war. Kwarteng hatte auf der rechten Seite Platz und viel Tempo, doch er zielte am linken Pfosten vorbei.

Dagegen blieb Atik ein Tor verwehrt, als er nur kurz darauf knapp drüber schoss (82.) und in einer weiteren Szene ohne Glück agierte (85.). Dann platzte auch bei ihm der Knoten, als er vor Abpfiff den 3:0 markierte. Doch damit nicht genug. Kwarteng trug sich in die erstmals in die Liga-Torschützenliste des FCM ein und traf zum 4:0-Endstand.