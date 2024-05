Michel ist da: Was sich die FCM-Verantwortlichen von der Verpflichtung erhoffen

Magdeburg - Falko Michel liebt Tattoos. Sein rechter Arm ist voll mit solchen. Und weil es so viele sind, werden sie jedem aufgefallen sein, der am Mittwoch die Kanäle des 1. FC Magdeburg verfolgte. Der Zweitligist stellte den 23-Jährigen als neuen Spieler vor. „Wir trauen ihm nun den nächsten Schritt in der 2. Bundesliga bei uns zu“, kommentierte Sportchef Otmar Schork die ablösefreie Verpflichtung von Borussia Dortmund II, die sich wie berichtet bereits abgezeichnet hatte.