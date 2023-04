Der 1. FC Magdeburg gastiert an diesem Sonntag in Regensburg. Nun sind die Startelf und der Kader des Clubs bekannt.

Mit diesen Spielern geht der FCM das Duell in Regensburg an

Regensburg - FCM-Trainer Christian Titz lässt in Regensburg an diesem Sonntag (13.30 Uhr/Sky) dieselben elf Akteure starten wie zuletzt beim 3:0-Erfolg gegen Hansa Rostock. Silas Gnaka ist also bereit, nachdem der Verteidiger des 1. FC Magdeburg wegen einer Wunde an der Ferse in dieser Woche zunächst kürzertreten musste.