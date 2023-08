Der 1. FC Magdeburg ist nach der individuellen Einheit am Dienstag wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Dort war die Stimmung gut.

Mit Video: Erstes FCM-Training in neuer Woche - Erst die Arbeit, dann das Vergnügen

Die Akteure des FCM traten motiviert zum Spielchen an, doch verfehlten belustigt das Loch in der Trainerbank.

Magdeburg - Als Dienstagmittag das erste Training des 1. FC Magdeburg in der neuen Woche beendet war, kamen einige Akteure des Zweitligisten noch für ein Spielchen zusammen. Sie versammelten sich zum Zielschießen und setzten sich die Vorgabe, den Ball durch ein Loch in der ramponierten Trainerbank zu manövrieren. Aneinandergereiht standen Silas Gnaka und Co. nun da und versuchten ihr Glück. Nach einigen Minuten beendeten die Blau-Weißen das Spiel zwar erfolglos, aber herzlich lachend.