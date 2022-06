Mohammed El Hankouri hat große Lust auf den FCM

Der dynamische Rechtsfuß: Mohammed El Hankouri bestritt bisher über 100 Ligaspiele in der höchsten niederländischen Spielklasse und will nun beim 1. FC Magdeburg begeistern.

Magdeburg - Mohammed El Hankouri hat das Internet genutzt, um sich über seinen neuen Verein zu informieren. Der 24-Jährige machte es sich ziemlich einfach und gab in der Suchmaske des Videoportals Youtube den Begriff 1. FC Magdeburg ein. Was dabei herauskam, hat ihn direkt angefixt. Er klickte die Höhepunkte des Heimspiels gegen den FSV Zwickau an und ließ sich davon berieseln. Eben jenem Heimspiel, in dem die Blau-Weißen den Aufstieg in die 2. Bundesliga perfekt machten. El Hankouri staunte nicht schlecht über die feierlichen Szenen, die sich nach Abpfiff abspielten: „Das war toll. Die Fans kamen auf den Platz.“ Vor ihnen wird demnächst der Neuzugang vom FC Groningen sein Können zeigen.