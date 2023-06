Dominik Reimann kam in der abgelaufenen Saison auf 30 Ligaeinsätze. Nach der Sommerpause wird er um seinen Stammplatz kämpfen müssen.

Magdeburg - Beim Wechsel von Julian Pollersbeck zum Zweitligisten 1. FC Magdeburg spielte Trainer Christian Titz eine große Rolle. Beide pflegen ein besonderes Verhältnis. Der Coach stärkte den Schlussmann schon einmal in einer schwierigen Phase – in der Saison 2017/2018. Pollersbeck stand damals beim Hamburger SV in der Kritik und war Reservist.

Dann übernahm Titz im März das Traineramt und setzte auf ihn. „Weil er mir das Vertrauen geschenkt hat, war mein Selbstvertrauen relativ schnell wieder da“, betonte der Torwart im Sommer 2018.