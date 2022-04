Musterjungs mit Potenzial: Warum Arslan und Kwarteng zur FCM-Philosophie passen

Von der Seitenlinie aus beobachtet Sportchef Otmar Schork bei jeder Einheit genau, was Henry Rorig (am Ball) und die Drittliga-Profis des 1. FC Magdeburg auf dem Trainingsplatz machen.

Side - Mit den Armen in den Hüften beobachtete Sportchef Otmar Schork am Dienstag die Einheiten des Fußball-Drittligisten 1. FC Magdeburg im Trainingslager im türkischen Side. Einen besonders genauen Blick dürfte der 64-Jährige während der intensiven Spielformen auf zwei Akteure geworfen haben: Ensar Arslan und Moritz-Broni Kwarteng. Beide spielen in dieser Woche beim Herbstmeister vor, beide passen genau ins Muster des FCM: jung, fußballerisch gut ausgebildet und noch viel Potenzial. Potenzial, das beide zuletzt nur selten zeigen durften.