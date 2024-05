Carsten Müller trainierte interimsweise auch die Profis des FCM - wie in der Saison 2011/12 in der Regionalliga Nordost.

Magdeburg - Carsten Müller ist sogar eingesprungen, wenn den Profis mal der Coach ausgegangen war: In den Saisons 2009/10 und 2011/12 war er beim 1. FC Magdeburg als Interimstrainer eingesprungen. Diese Funktion übernahm er zwischenzeitlich auch nach seinem Wechsel im Januar 2015 zum FC Erzgebirge Aue. Aber auch dort kümmerte er sich in erster Linie um das, was den 52-Jährigen schon beim Club ausgezeichnet hatte: um die Förderung der Talente.

Nun also kehrt Müller zum 1. FC Magdeburg zurück. Er übernimmt ab 1. Juli die Leitung des Nachwuchsleistungszentrums (NLZ), die er auch in Auge inne hatte, und folgt damit Thomas Hoßmang. „Zunächst freue ich mich darauf, meine Kollegen kennenzulernen“, sagt Müller. In mehr als neun Jahren seines Aue-Engagements hat sich an der alten Wirkungsstätte auch personell einiges verändert. In jedem Fall „sehe ich mich als Bestandteil des Teams“, sagte Müller, „und möchte gern meinen Beitrag zur weiteren Entwicklung des Nachwuchsleistungszentrum leisten.“

Über die Verpflichtung Müllers, der zwischen 1989 und 1994 für den FCM um Punkte kämpfte, freut sich auch FCM-Sportchef Otmar Schork. Zugleich geht mit dem Engagement ein hehres Ziel einher. „Wir freuen uns sehr, mit Carsten Müller einen erfahrenen NLZ-Leiter für uns gewonnen zu haben, der sich sehr gut im Jugendbereich im Nordosten auskennt und auch eine FCM-Vergangenheit hat“, erklärte der 66-Jährige. Und ergänzte: „Unser gemeinsames Ziel ist es, eine Intensivierung der Jugendmannschaften vorzunehmen, um es zu schaffen, eigene Talente für den Profibereich zu entwickeln.“