Neues zum Corona-Ausbruch beim FCM: Positive Fälle schon seit zwei Wochen

Magdeburg - Am Donnerstagmittag trat Otmar Schork, Sportdirektor des 1. FC Magdeburg, vor die Medienvertreter in der MDCC-Arena und beantwortete die Fragen zum Corona-Ausbruch beim Drittliga-Tabellenführer mit gleich 13 positiven Spielern im Verein. Dabei erklärte der 64-Jährige, dass ein gemeinsamer Besuch einer Party nicht der Auslöser gewesen sein kann: Schon in den vergangenen zwei Wochen grassierte das Virus in der Mannschaft. Insgesamt befinden sich 20 Personen in Quarantäne.