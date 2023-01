FCM-Sportchef Otmar Schork hält Ausschau nach mehreren Spielern

Bisher hat der 1. FC Magdeburg im Gegensatz zu seinen Konkurrenten in der 2. Liga keine Winter-Neuzugänge präsentiert. Doch Geschäftsführer Otmar Schork plant Transfers.

1. FC Magdeburgs Sport-Geschäftsführer Otmar Schork gibt Einblicke in seine Transferplanung für die Winterpause.

Side - Es hatte für Aufsehen gesorgt, als die „Bild“ während des Trainingslagers in Side (Türkei) von einem angeblichen Ansinnen berichtete. In dem Artikel hieß es: Der FCM-Präsident und der geschäftsführende Gesellschafter der Humanas-Gruppe, Jörg Biastoch, sowie weitere Wirtschaftspartner des Clubs sollen bereit sein, dem Zweitligisten zusätzliches Geld für die Suche nach potenziellen Neuzugängen zur Verfügung zu stellen. Die Volksstimme sprach zum Abschluss des Trainingslager auch darüber mit FCM-Sportchef Otmar Schork, der dies dementierte: „Wir haben einen Etat von zehn Millionen Euro und in diesem Rahmen werden wir uns bewegen.“