FCM vermeldet Neuzugang mit "Gardemaß" vom FC Bayern

Kommt per Leihe zum 1. FC Magdeburg: Jamie Lawrence (l.), hier bei seiner Vorstellung in der MDCC-Arena mit FCM-Geschäftsführer Otmar Schork.

Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg rüstet sich weiter personell für die anstehende Saison in der 2. Bundesliga. Nach Verstärkungen für die Defensive sind die Blau-Weißen in der Regionalliga Bayern fündig geworden. Wie der Verein am Mittwoch bekanntgab, schließt sich Jamie Lawrence dem FCM für die kommenden zwei Spielzeiten auf Leihbasis an.