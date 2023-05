Am Sonntag erwartet der 1. FC Magdeburg Arminia Bielefeld. Im Duell mit den Ostwestfalen will sich der FCM mit etwas Zählbarem aus der 2. Bundesliga verabschieden.

Zeigt hier seine Fertigkeiten am Ball während der Verbandsliga-Partie des 1. FC Magdeburg II gegen Bitterfeld-Wolfen um Viacheslav Potapenko (l.): Noah Kruth. Der 19-Jährige feierte mit dem FCM II den Aufstieg in die Oberliga und könnte bei den Profis am Sonntag das Tor hüten.

Magdeburg - Ein Fan des 1. FC Magdeburg nutzte beim Training am Freitag eine Trinkpause der Zweitliga-Profis, um seine Mission zu erfüllen. Diese lautete, das mit bereits zahlreichen Unterschriften geschmückte FCM-Trikot mit weiteren Signaturen seiner Helden zu vervollständigen. Maximilian Ullmann, Maximilian Franzke, Daniel Heber sowie Florian Kath verewigten sich mit schwarzem Edding auf dem weißen Stoff. Damit zauberten sie ein Lächeln in das Gesicht des Fans. Ob dieser allerdings nun alle Unterschriften vor dem abschließenden Heimspiel in dieser Saison am Sonntag gegen Arminia Bielefeld (15.30 Uhr/Sky) beisammen hat, ist nicht übermittelt.