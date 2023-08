Baris Atik brach das Training vorzeitig ab, kann im Heimspiel des FCM gegen Hertha BSC aber auflaufen. Ein Neuzugang für die rechte Abwehrseite scheint indes Stand jetzt unwahrscheinlich. Dagegen winkt Andi Hoti ein Debüt in Kosovos Nationalmannschaft.

Steht im Kader der kosovarischen Nationalmannschaft für die Länderspiele gegen die Schweiz und Rumänien: Andi Hoti (l.), hier mit Baris Atik. Der Vizekapitän brach am Donnerstag das Training als reine Vorsichtsmaßnahme ab.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Beim 1. FC Magdeburg hieß es am Donnerstag: Tour de MDCC-Arena – eine nicht alltägliche Einheit auf dem Fahrrad. Denn bei Baris Atik erfolgte die Fortbewegung auf dem Bike nicht freiwillig. Der Vizekapitän humpelte nach einem zuvor ausgeführten Freistoß in Richtung Cheftrainer Christian Titz. Mit ihm besprach er sich und radelte daraufhin – und nach einem erfüllten Fotowunsch eines FCM-Fans – auf dem Drahtesel vom Trainingsplatz in Richtung Kabine.