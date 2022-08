Paderborn gegen FCM: Alles auf Ballbesitz

Der 1. FC Magdeburg tritt am Sonnabend bei Liga-Krösus SC Paderborn an. Experte Jeremy Buß ordnet exklusiv für die Volksstimme ein, wo die Stärken und die Schwächen der Paderstädter liegen.

Magdeburg - Sie wollen das Spiel dominieren, sie streben permanenten Ballbesitz an: Das gilt für den SC Paderborn und den 1. FC Magdeburg gleichermaßen. Doch bislang hat der SCP regelmäßig auch getroffen - mehr als dreimal pro Spiel sogar. Am Sonnabend (13 Uhr) treten die Blau-Weißen in der Home-Deluxe-Arena der Paderstadt an. Datenjournalist und Fußballexperte Jeremy Buß weiß, was auf die Magdeburger zukommt.