Er machte eigentlich nur seinen Job und sah sich nicht als Retter des Punktgewinns in Heidenheim. Doch genau das war Dominik Reimann im Tor des 1. FC Magdeburg.

Magdeburg - Dominik Reimann lehnte sich an die Wand der Voith-Arena und pustete erstmal ordentlich durch. Denn er war sichtlich erschöpft. Kein Wunder bei dem äußerst langen Arbeitsnachweis des Schlussmanns des 1. FC Magdeburg. Er entpuppte sich beim 0:0 seiner Mannschaft in der 2. Bundesliga beim 1. FC Heidenheim einmal mehr als starker Rückhalt. „Dafür bist du Torwart“, sagte der 25-Jährige, der in dieser Partie mehrere vielversprechende Situationen der Gastgeber vereitelte.