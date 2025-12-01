Was braucht es für eine riesige Überraschung im DFB-Pokal? Das hat die Volksstimme mit Dirk Hannemann und Miroslav Dreszer zwei Bayern-Besieger von 2000 gefragt.

Bayern-Besieger verraten: So wird man in Magdeburg zum Pokalhelden

Die Mannschaft von damals genoss es am Sonnabend, von den Fans des 1. FC Magdeburg gefeiert zu werden.

Magdeburg - Als Miroslav Dreszer und Dirk Hannemann am Sonnabend im schönen Rahmen des Jubiläums aufs Spielfeld gebeten wurden, entbrannte jeweils besonders lauter Applaus. Die Fans des 1. FC Magdeburg werden den beiden Ex-Fußballern für immer dankbar sein, wie sie am 1. November 2000 zur Pokalsensation gegen Bayern München nach Elferschießen (vorher 1:1) beitrugen.