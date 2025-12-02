Es kann ein denkwürdiger DFB-Pokalabend werden. Bevor die Partie zwischen RB Leipzig und dem 1. FC Magdeburg beginnt, schalten wir für einen Talk direkt live vor die Leipziger Red-Bull-Arena.

Live ab 18.30 Uhr: Talk am Stadion vor Pokal-Hit RB gegen den FCM

RB Leipzig empfängt am Dienstagabend im Achtelfinale des DFB-Pokals den 1. FC Magdeburg in der Red-Bull-Arena. Um das Warten auf den Anpfiff zu verkürzen, laden wir vor dem Spiel zu einem Live-Talk mit unseren Experten Martin Henkel und Nico Esche.

Magdeburg/DUR - Mit Spannung blicken die Fußballfans in Mitteldeutschland am Dienstagabend nach Leipzig. Dort empfängt Bundesligist RB Leipzig den Zweitligisten 1. FC Magdeburg zum Achtelfinal-Duell im DFB-Pokal.

Anstoß in der Red-Bull-Arena vor erwarteten 43.000 Zuschauern ist um 21 Uhr. Um das Warten zu verkürzen, schalten wir um 18.30 Uhr live ans Stadion nach Leipzig, wo Moderator Robert Rist mit seinen Gästen Martin Henkel (RB-Reporter der Mitteldeutschen Zeitung und RBlive) und Nico Esche (FCM-Reporter für Volksstimme und Magdeburg Blau-Weiß) über das Spiel spricht.

Das Gespräch können Sie heute Abend live an dieser Stelle verfolgen.

Themen gibt es im Vorfeld genug: Rund 7000 Gästefans aus Magdeburg werden erwartet, es wird also ein stimmungsvolles Match. Die Polizei hat das Duell als Hochsicherheits-Spiel eingestuft und ist mit einem Großaufgebot vor Ort.

Und natürlich stellt sich die sportliche Frage: Schafft Magdeburg eine Pokalsensation oder jubelt am Ende der Favorit? Die Antwort gibt es ab 21 Uhr, auch im ausführlichen Liveticker bei Magdeburg Blau-Weiß.