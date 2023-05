Heidenheim - Nach Abpfiff gingen die Spieler des 1. FC Magdeburg in die Hocke. Sie waren platt. Denn der 1. FC Heidenheim spielte sich eine Vielzahl an Chancen heraus, hätte gewinnen können. Aber auch die Elbestädter hatten Möglichkeiten. Durch das Remis rückt der Klassenerhalt in der 2. Bundesliga für Blau-Weiß, das nicht mehr auf einen direkten Abstiegsplatz rutschen kann, in Reichweite.

