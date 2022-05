Rorig will trotz Reservisten-Rolle beim FCM bleiben

Verteidiger Henry Rorig durfte in dieser Drittliga-Saison nur neunmal für den 1. FC Magdeburg ran – bleiben will er trotzdem.

Osnabrück - Den Namen Henry Rorig auf der Startaufstellung des 1. FC Magdeburg zu lesen, war am vergangenen Wochenende eine Premiere. Zuvor wurde der 22-jährige Verteidiger lediglich eingewechselt – und das auch nur bis Dezember 2021. Sage und schreibe vier Monate blieb Rorig dann ohne Einsatz im Kader oder er schaffte es bei Trainer Christian Titz erst gar nicht in die engere Auswahl. Zum Abschluss aber gab es jetzt gegen Osnabrück (5:1) die volle Spielzeit als Geschenk.

„Die vergangenen Monate waren schwierig, auch für den Kopf“, sagt Rorig, „es gibt auch Tage, an denen man niedergeschlagen ist.“ Allerdings: „Ich bin ein Typ, der im Training immer Gas gibt und nie aufgibt. Ich bleibe dran.“

FCM-Trainer Titz sieht Reserve als wichtigen Faktor für Erfolg

Auch Titz bekräftigt stets, dass der Erfolg in dieser Saison mitunter von Profis wie Rorig abhing, die zwar kaum gespielt haben, aber intern das Trainingsniveau hochgehalten und für Konkurrenz gesorgt haben. „Diese Jungs sind mitentscheidend dafür, dass wir eine so gute Saison gespielt haben, und es freut mich einfach, dass sie sich jetzt belohnt haben“, so der FCM-Coach. Neben Rorig wurde am letzten Spieltag zudem Verteidiger Tim Sechelmann belohnt, der insgesamt auch nur auf elf Drittliga-Einsätze kommt.

Dennoch drängt sich die Frage auf: Reicht es einem Spieler wie Rorig, für seine Trainingsleistung gelobt zu werden, sonst aber ausschließlich in der zweiten Reihe zu stehen? Und ist bei seiner Situation mit Blick auf den Aufstieg in die 2. Bundesliga eine Wende realistisch?

2020 wechselte Rorig von Werder Bremen II an die Elbe, kam schon unter Trainer Thomas Hoßmang nicht zum Zug. Unter Titz deutete sich zunächst eine Veränderung an, auf einmal stand Rorig dreimal über 90 Minuten im Startaufgebot. Doch auch das war nicht von Dauer. Es folgte ebenjene Saison mit gerade einmal neun Drittliga-Einsätzen.

Rorig will seinen Vertrag beim FCM erfüllen

„Ich fühle mich in der Mannschaft wohl und es macht Spaß, zum Training zu kommen“, berichtet indes Rorig. Für ihn, das stellt er ganz klar heraus, stehen die Zeichen nicht auf Trennung. Rorig: „Ich habe noch ein Jahr Vertrag und den werde ich auch erfüllen. Ich habe hier einen Vertrag und werde bleiben.“ Eine vorzeitige Beendigung des Kontrakts scheint also nicht im Raum zu stehen.

Eventuell ist die neue U 23 des FCM eher der Ort, wo Rorig unterkommen wird. Ab der kommenden Saison darf der Club ja mit der zweiten Mannschaft in der Verbandsliga an den Start gehen.

Etwas, womit sich Rorig nach dem Saisonfinale in Osnabrück aber nicht weiter beschäftigen wollte. „Ich bin einfach glücklich, dass ich ein Tor und eine Vorlage gemacht habe. Das ist für mich umso besser“, sagt er. Zwar sei es etwas schwierig gewesen, in die Partie reinzukommen, weil er lange nicht gespielt habe, aber: „Es war ein schöner Abschluss.“