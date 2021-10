DRITTLIGA-SPITZENREITER PATZT Rote Karte schon nach drei Minuten: 1. FC Magdeburg verliert bei Viktoria Köln

Der Siegeszug von Spitzenreiter 1. FC Magdeburg in der 3. Liga ist gestoppt. Bei Viktoria Köln musste sich das Team von Trainer Christian Titz in Unterzahl 0:1 (0:1) geschlagen geben und kassierte nach zuletzt drei Erfolgen in Serie wieder einen Dämpfer.