Sachsen-Anhalt Derby: 1. FC Magdeburg ist vor dem Halleschen FC gewarnt

Heute erwartet der 1. FC Magdeburg den Halleschen FC. Beide Teams befinden sich in der 3. Liga klar im Aufwind.

Das Sachsen-Anhalt-Duell steht auf dem Programm: Raphael Obermair (r.) und der 1. FC Magdeburg erwarten heute Niklas Kreuzer und den Halleschen FC in der 3. Liga.

Magdeburg - Heute ist es wieder so weit. Auf dem Programm steht das Sachsen-Anhalt-Duell in der 3. Liga. Dort trifft der 1. FC Magdeburg auf den Halleschen FC (14 Uhr/Magenta Sport und MDR). Dabei sind die Voraussetzungen vor dem Derby bei beiden Mannschaften unterschiedlich. Während die Magdeburger die Liga als Spitzenreiter anführen, ist der HFC in ganz anderen Tabellenregionen unterwegs. Die Hallenser rangieren im Mittelfeld, haben aber zuletzt einen sportlichen Aufwind erlebt.